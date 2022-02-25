 

Байден пообещал отправить в Европу дополнительные войска

25.02.2022, 6:35, Разное
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Ситуация на международной арене накаляется. После известия о спецоперации России на Украине западные страны стали вводить в отношении нашей страны жесткие санкции.

Теперь же стали известные и другие намерения Запада. Так, американский лидер позволил направить в Европу дополнительные войска. Он сообщил, что разрешил
отправку военных в Германию.

Примечательно, что Джо Байден ранее подчеркнул, что американцы не будут воевать на Украине. США говорили о том, что не собираются воевать с Россией.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость Луганской и Донецкой народных республик. Решение повлекло за собой множество санкций со стороны Запада, которые постоянно прибавляются. 24 февраля Путин объявил о начале военной спецоперации в Украине.

Как писали “Дни.ру”, Джо Байден сделал заявление о “разрушительных” санкциях против России от стран G7.
Кроме того, по предварительным данным, якобы санкции США затронут нефтяные компании, российских предпринимателей и лично президента нашей страны Владимира Путина.



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