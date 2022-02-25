Пробки на выезд из Украины на западе до 10 км, у границы с Польшей – очередь из 1000 автомобилей – Мининфраструктуры

“Многие из вас сейчас думают о временном (я очень хочу так думать) переезде в другой регион. Просто имейте в виду, что вы не одни”, – написал Найем.

Согласно инфографике министерства:

На трассе М-11 Львов – Шегини пробки в сторону Польши протяженностью 6 км;

М-10. Львов – Краковец, у границы пробки, стоит около 1000 автомобилей;

М-09. город Рава-Русская, на границе пробки, стоит около 600 транспортных средств;

Т-14-01. село Смильница, у границы пробки протяженностью около 10 км;

Т-14-03. пункт пропуска Грушев, пробки протяженностью около 5 км;

Т-14-08. село Угринов, пробки протяженностью около 6 – 7 км;

Мининфраструктуры напомнило, что во время военного положения мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию страны.

https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/10222289094762319

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

После обращения Путина Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня “Град”.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию.

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибло 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери – в Офисе президента сообщили о более 350 погибших россиянах.

Россияне в первый день боев потеряли более 30 танков, до 130 БМП, семь самолетов и шесть вертолетов, сообщил глава ВСУ Валерий Залужный. Также известно о захваченных в плен оккупантах.

О введении санкций против России заявили США, Великобритания и Канада.

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