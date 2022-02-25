Геращенко: Над Киевом сбит вражеский летательный аппарат

“Взрывы – это были удары нашего ПВО по вражеским самолетам или беспилотникам! По оперативной информации, вражеский летательный Аппарат был сбит силами Украинского ПВО и упал в Дарницком районе около дома по адресу – ул. Кошица, 7а”, – написал Геращенко.

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/videos/664364304901921/

Он также сообщил, что от попадания обломкой загорелся жилой дом.

Фото: ДСНС України / Telegram

На место выехали спасатели. Они обнаружили элементы сбитого аппарата.

Фото: ДСНС України / Telegram

Жители Киева сняли на видео момент падения.

https://www.facebook.com/PoznyakiOsokorkiHarkovsky/videos/1438038733284269/

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/videos/664364304901921/

Спасатели тушат пожар и оказывают первую помощь местным жителям.

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что в результате попадания в жилой дом ранено три челловека, один из них в тяжелом состоянии.

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

После обращения Путина Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня “Град”.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию.

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибло 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери – в Офисе президента сообщили о более 350 погибших россиянах.

Россияне в первый день боев потеряли более 30 танков, до 130 БМП, семь самолетов и шесть вертолетов, сообщил глава ВСУ Валерий Залужный. Также известно о захваченных в плен оккупантах.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

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