Путин разъяснил Макрону причины спецоперации РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин и лидер Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре откровенно обменялись мнениями насчет происходящего на Украине, глава российского государства проинформировал коллегу о причинах спецоперации, информирует пресс-служба Кремля.

В Кремле сообщили, что «в ходе организованного по инициативе французской стороны телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном состоялся серьезный и откровенный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины», передает ТАСС.

Отмечается, что Путин «дал исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции».

Лидеры условились оставаться в контакте.

Ранее Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди указал на агрессивные действия Киева и неприемлемые шаги НАТО, в связи с которыми была начата специальная операция по защите Донбасса.