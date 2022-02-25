 

Путин разъяснил Макрону причины спецоперации РФ на Украине

25.02.2022, 6:27, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин и лидер Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре откровенно обменялись мнениями насчет происходящего на Украине, глава российского государства проинформировал коллегу о причинах спецоперации, информирует пресс-служба Кремля.

В Кремле сообщили, что «в ходе организованного по инициативе французской стороны телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном состоялся серьезный и откровенный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины», передает ТАСС.

Отмечается, что Путин «дал исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции».

Лидеры условились оставаться в контакте.

Ранее Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди указал на агрессивные действия Киева и неприемлемые шаги НАТО, в связи с которыми была начата специальная операция по защите Донбасса.



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