 

Украина признала потерю контроля над островом Змеиный в Одесской области

25.02.2022, 6:27, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украина лишилась контроля над островом Змеиный, расположенным в Черном море близ границы с Румынией и относящийся к Одесской области, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

«По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен», – утверждает Госпогранслужба на своей странице в соцсети Facebook.

В четверг утром Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.

В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.

Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.

Путин обратил внимание, что РФ признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС РФ обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС РФ за рубежом для установления мира в Донбассе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10 / Ясько: Разумков был частью процесса моего снятия с поста главы украинской делегации в ПАСЕ

16.08 / Беленюк о гибели отца-руандийца: Он погиб в инсценированной автокатастрофе, никого не посадили

20.03 / Глава МИД Венгрии привился «Спутником V»

16.06 / 48-летняя Клум в поддержку сборной Германии по футболу показала голую грудь

01.05 / Умер первый продюсер Пугачевой

22.12 / Названы планируемые траты россиян на празднование Нового года

08.11 / Малюська: Для имплементации закона об олигархах Нацсовет по ТВ утвердит порядок проверки деловой репутации покупателя СМИ

20.08 / Кудрин доложил Путину о нарушениях в бюджете на 50 млрд рублей

17.10 / Россия остановила экспорт препарата от коронавируса «Арепливир»

18.03 / В смартфонах Xiaomi появится защита от подсматривания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика