 

ЕС собрался ограничить доступ РФ к технологиям переработки нефти

25.02.2022, 6:24, Новости дня
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Евросоюз ограничит доступ РФ к передовым полупроводниковым технологиям и запретит экспорт «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти», сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен после экстренного саммита ЕС по Украине.

«Мы ограничиваем для РФ доступ к важнейшим технологиям, которые необходимы в построении процветающего будущего, среди которых передовые полупроводниковые технологии», – приводит слова фон дер Ляйен ТАСС.

Кроме того, в рамках санкций против энергетического сектора РФ ЕС запретит экспорт «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти». «Эти инструменты уникальны, так как они производятся только у нас, они не могут поставляться из других мест», – добавила она. По ее версии, РФ не сможет модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы, которые принесли ей доходы в размере 24 млрд евро в 2019 году.

«Впервые в этот пакет включены финансовые санкции, которые лишат Россию доступа к наиболее важным рынкам капитала. Теперь мы нацеливаемся на 70% российского рынка банковских услуг, а также ключевые государственные компании, в том числе оборонные», – сказала она.

Среди прочих мер, которые обнародовала фон дер Ляйен, значится «лишение дипломатов и бизнесменов из РФ привилегированного доступа в ЕС».

Ранее страны ЕС в ходе экстренного саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.

В среду Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение РФ признать ДНР и ЛНР как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований». Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» депутатов Госдумы «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».



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