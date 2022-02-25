Япония собралась ограничить экспорт в Россию полупроводников

Токио принял решение усилить санкции против Москвы из-за операции на Украине и ввести ограничения на выдачу россиянам виз, ограничить экспорт в Россию полупроводников, а также заморозить активы ряда финансовых учреждений РФ, сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

«Мы замораживаем выдачу виз гражданам РФ, замораживаем активы финансовых учреждений, ограничиваем экспорт товаров организациям, связанным с военным сектором», – приводит слова главы японского правительства ТАСС.

Он подчеркнул, что будет ограничен экспорт в Россию полупроводников. В то же время премьер Японии ушел от прямого ответа на вопрос о возможности санкций против РФ в энергетической сфере или отключения РФ от SWIFT, подчеркнув, что японская сторона будет действовать в зависимости от развития ситуации в тесном контакте с Группой семи (G7) и международным сообществом. «Мы готовы обдумать вопрос о принятии новых мер в случае ухудшения ситуации вокруг Украины», – отметил он.

При этом энергетический сектор был исключен из сферы санкций против РФ по согласованию с США и другими государствами. «Хочу отметить, что сфера энергетики исключена из круга санкций в результате согласования позиций с США и другими странами», – отметил Кисида, отвечая на вопрос о том, «не будут ли вводиться меры против японского участия в газовых проектах на Сахалине». В то же время глава японского правительства подчеркнул, что в зависимости от ситуации Япония, «возможно, будет рассматривать и новые меры для разрешения сложившейся обстановки».

Глава японского правительство также пообещал, что Япония предпримет все возможные меры против роста цен на нефть при координации с США и другими странами, а также Международным энергетическим агентством (МЭА). Премьер указал при этом на возможность дальнейшей продажи на рынке части стратегических запасов нефти для стабилизации цен.

В свою очередь министр финансов Японии Сюнъити Судзуки сообщил, что Токио в рамках санкций принял решение заморозить активы ВЭБ, Промсвязьбанка и банка «Россия». В то же время министр не сообщил, какие конкретно активы и в какой форме будут заморожены.

Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России. Позже Минфин США ввел санкции против Сбербанка и ВТБ. В ВТБ заверили, что санкции никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов банка, в том числе – номинированных в долларах США и евро. В банке подчеркнули, что все счета по-прежнему активны, а средства, размещенные в ВТБ, доступны как в отделениях, так и дистанционных каналах, их по-прежнему можно использовать в полном объеме, для них также доступно проведение всех операций на территории России.

Ранее Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение РФ признать ДНР и ЛНР как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований». Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» депутатов Госдумы «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».