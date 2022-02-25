Страны ЕС ввели второй пакет санкций против РФ и Белоруссии

Страны ЕС приняли решение о введении новых санкций против РФ и Белоруссии, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики, говорится в заявлении экстренного саммита ЕС в Брюсселе.

«Европейский совет согласовывает дальнейшие ограничительные меры, которые повлекут за собой масштабные и серьезные последствия для РФ за ее действия, в тесном сотрудничестве с нашими партнерами и союзниками. Европейский совет призывает к срочной подготовке и принятию дополнительного пакета индивидуальных и экономических санкций, который также будет распространяться на Белоруссию», – приводит текст документа ТАСС.

В нем уточняется, что санкции охватят финансовый и транспортный сектора России, а также визовую политику Евросоюза в отношении РФ. «Эти санкции коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, а также экспортного контроля, экспортного финансирования, визовой политики, [будут созданы] дополнительные списки российских физических лиц и новые критерии листинга», – говорится в тексте.

Государства – члены ЕС также призвали Россию вывести войска с Украины без каких-либо предварительных условий. «Европейский совет призывает Россию немедленно прекратить все военные действия против Украины, вывести войска и военную технику без предварительных условий со всей территории Украины, уважать территориальную целостность Украины и гуманитарные и международные нормы», – говорится в заявлении. В ЕС также пообещали, что РФ якобы «будет призвана к ответу за свои действия».

Евросоюз также призвал все страны мира не признавать независимость Донецкой и Луганской народных республик. «Евросовет вновь заявляет о своей неизменной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Он призывает все страны не признавать два самопровозглашенных сепаратистских образования и не содействовать или каким-либо образом помогать им», – отмечается в документе.

Кроме того, лидеры ЕС обещали Украине политическую, логистическую, гуманитарную и финансовую помощь, а также проведение международной донорской конференции. «ЕС будет продолжать поддерживать Украину и ее народ совместно со своими международными партнерами путем оказания дополнительной политической, финансовой, гуманитарной, логистической поддержки, а также созыва международной донорской конференции», – говорится в заявлении. ЕС проводит донорские конференции для сбора финансовой помощи для поддержки проблемных стран мира, особенно активно они проводились для Сирии до восстановления президентом Башаром Асадом контроля над большей частью территории страны.

Ранее Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение РФ признать ДНР и ЛНР как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований». Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» депутатов Госдумы «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».