Бальзам на душу населения

Это у нас — не то, и то — не то, но зато…

Бог создал мир за шесть дней, а чиновникам Чувашии, по правилам, отводится аж двадцать рабочих дней, чтобы определить, является ли такой-то житель малоимущим. Понятно, тут куча справок, свидетельств и выписок, которые при сотворении мира, к счастью, не требовались.

Конечно, двадцать дней многовато. За такой срок бедный человек успеет… Нет, разбогатеть — это вряд ли. Нищим успеет стать — это да. И придется долгожданное пособие от государства перечислять ему в подземный переход, где он обустроится со шляпой.



Петр Саруханов / «Новая газета»

О пособии, которое впору бросать в шляпу, мы еще пару слов скажем, а сначала — о хорошем. Что же хорошего в Чувашии в плане поддержки малоимущих? Может, какой-то местный театр любезно рассылает им приглашения на спектакль по пьесе Островского «Бедность не порок»? Может, для них выпущено подарочное издание известной повести Карамзина под новым названием «Малоимущая Лиза»? Нет, все серьезнее. Готов проект «О внесении изменений в постановление кабинета министров Чувашской Республики от 13 августа 2001 года». И здесь, в частности, положительное изменение: срок принятия решения о регистрации жителей в качестве малоимущих сокращается с двадцати рабочих дней до десяти.

Вот видите?

С 2001 года колупались с обращениями нуждающихся жителей по двадцать дней, а оказалось, что с этим можно справиться и за десять. И впрямь хорошая новость, хотя это пока лишь проект.

Пошли навстречу человеку, а ведь могли бы спрятаться от него за шкафом с инструкциями и постановлениями.

Итак, обращается малоимущий житель за помощью, и не позже чем через десять дней государство принимает его в объятия. Взглянем-ка на сайт министерства труда и социальной защиты республики. Чем родная Чувашия поддержит малоимущего человека в трудную минуту? Читаем: компенсационная выплата на полноценное питание беременным женщинам и кормящим матерям — 100 рублей ежемесячно, детям в возрасте от двух до трех лет — 70 рублей… Это как? По два-три рубля в день! Даже не на ириску, а на фантик от ириски. За это ли сражался их земляк Василий Иванович Чапаев?

Да, Чувашия сама малоимущая. И ее малоимущие жители могут рассчитывать в основном на федеральные пособия. Прибавить беднякам рубль-другой местная власть не в силах, зато путь к республиканскому фантику здесь сократят вдвое. Со временем чиновники, возможно, научатся определять малоимущих за пять дней. А потом и вовсе с первого взгляда. Окинут вошедшего взором с головы до ног и — что тут разводить бюрократизм? — сразу попросят его расписаться в получении 70 рублей.

Зато! Хорошее слово, примиряющее и успокаивающее. Есть какая-то проблема? Не сосредотачивайтесь на ней, поищите, что там зато. Возьмем, к примеру, общероссийское бедствие — не вывозят мусор. Горы хлама во дворах можно уже заносить не только на географические карты, но и на глобусы. Им можно присваивать достойные имена: Пик Райжилкомхоза, пик Регионального оператора. Если набрать в поисковике слова «мусорный коллапс», то высветятся и Оренбург, и Архангельск, и Самара… Петербург — и тот уже завален мусором по самый Медный всадник. Но зато…

Зато появилась надежда, что мы расправимся с космическим мусором. Все уже привыкли к словосочетанию «космический мусор», но все-таки надо объяснить, что это не банки из-под рыбных консервов и не картонные упаковки из-под яиц «Селяночка», которые космонавты могли бы, пообедав, выбросить в иллюминатор. Пока еще вроде нет космических кораблей с балконами, куда космонавты могли бы выходить покурить и побросать во Вселенную окурки и пустые спичечные коробки. Космический мусор — это обломки, а то и целые корпуса старых спутников и ракет, которые летают по орбитам и, говорят, мешают космонавтам, птичкам и бабочкам.

Так вот, появилась хорошая новость из разряда «зато». Новость из Казани, где проблему борьбы с мусором уже несколько лет пытаются решить путем скандального строительства мусоросжигательного завода прямо у городской черты. Пока недовольные этой перспективой граждане митинговали (когда это еще было можно), пока протестующих сажали в автозаки (а это можно всегда), пока они писали президенту РФ и настаивали на независимой экспертизе проекта, в одном из технических вузов города созрела параллельная идея. На днях СМИ сообщили, что тут начинают собирать лазерную установку, которая поможет в очистке орбиты Земли от космического мусора. Плохо ли?

С годами народ начнет гулять с детьми и собаками уже не во дворах, а на обложенных тротуарной плиткой околоземных орбитах, и там будет чистенько.

Если только собаки не оставят за собой что-то не сметаемое лазером.

«Зато» применительно к любым неприятностям. Плохо ходят автобусы? Зато в ряде городов уже появились «умные остановки» с подогреваемыми скамейками, электронными табло, зарядными устройствами, датчиками температуры воздуха и городского шума. Скоро на автобусной остановке можно будет пришить пуговицу, оторванную при посадке в предыдущий автобус, погладить утюгом кофточку, принять душ. Возможно, появятся залы ожидания, комнаты матери и ребенка… Конечно, лучше бы вместо всего этого быстренько подходили автобусы, но если их нет, то удовлетворимся тем, что зато.

…Извините, вынужден заканчивать. Неожиданно показался мой автобус, а я расселся тут, на умной остановке, с ноутбуком. Пытался умный текст для газеты написать и думал, что еще успею здесь же побриться.

Борис Бронштейн, обозреватель «Новой»

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