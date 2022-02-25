Галушкин: Враг сегодня получил по зубам и его блицкриг не удался. Нам критически важно продержаться еще ночь и последующие дни

“Уже почти сутки мы сдерживаем наступление российских оккупантов. Враг сегодня получил по зубам и его блицкриг не удался. Нам критически важно продержаться еще ночь и последующие дни российско-украинской войны, важно оказывать тотальное сопротивление агрессору, усилить наши Вооруженные Силы Украины, которые героически защищают наших детей и наше будущее”, – сказал Галушкин.

Он напомнил, что в Украине объявлена полная мобилизация, и призвал приходить в военкоматы или непосредственно в военные части и становиться в ряды Территориальной обороны ВСУ.

“Все процедуры упрощены – нужен только паспорт, код и желание защитить нашу Украину. В Киев и другие города завозят дополнительные партии оружия и боеприпасов, так что врага будет, чем бить. К оружию! Выстоим и победим! За Украину!”, – завершил Галушкин.

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/263710289274764

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

После обращения Путина Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня “Град”.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию.

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибло 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери – в Офисе президента сообщили о более 350 погибших россиянах.

Россияне в первый день боев потеряли более 30 танков, до 130 БМП, семь самолетов и шесть вертолетов, сообщил глава ВСУ Валерий Залужный. Также известно о захваченных в плен оккупантах.

О введении санкций против России заявили США, Великобритания и Канада.

—