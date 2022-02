Байден: Следующие дни, недели и месяцы будут тяжелыми для народа Украины

“Следующие несколько дней, недель и месяцев будут тяжелыми для народа Украины. [Президент РФ Владимир] Путин обрушил на них большую боль. Но украинский народ знал 30 лет независимости – и показал, что не потерпит никого, кто попытается повернуть его страну назад”, – написал Байден.

The next few days, weeks, and months will be hard on the people of Ukraine. Putin has unleashed a great pain on them.

But the Ukrainian people have known 30 years of independence — and they have shown that they will not tolerate anyone who tries to take their country backwards.

— President Biden (@POTUS) February 25, 2022

Контекст:

Около 5.00 24 февраля Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

После обращения Путина Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня “Град”.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию.

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибло 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери – в Офисе президента сообщили о более 350 погибших россиянах.

Россияне в первый день боев потеряли более 30 танков, до 130 БМП, семь самолетов и шесть вертолетов, сообщил глава ВСУ Валерий Залужный. Также известно о захваченных в плен оккупантах.

О введении санкций против России заявили США, Великобритания и Канада.

