Мнение: Теперь мы – корона!

Невероятно, просто невероятно! Мы все знали, мы уже поняли всю игру (“мы” – я имею в виду читателей блога Сапожника) – но мы ничего не смогли сделать. С самого начала, с весны я писал, к чему все идет, уже осенью подозрения переросли в уверенность – и что? Да ничего. Попку Путина сначала использовали по полной для раздувания коронабесия и так называемой “вакцинации” – а потом, когда “Партия сказала Надо!” – бросили на другую, еще более ответственную роль: изобразить Гитлера.

Что он и проделал также, как и все остальное – со всем старанием. И не один – а со всеми нами. Четыре месяца честно работал на “разогреве”, а потом вместе со всей страной нырнул в нужник. ВСЁ было понятно – сделать мы все ничего не смогли. “Обстоятельства непреодолимой силы”.

Зато, как точно выразился один читатель, “Теперь мы – Корона!” Вот уж где повод для радости. Пришла пора и России поработать всемирным пугалом вместо коронавируса. То весь мир дружно гробил свою экономику, сидел в локдаунах и сплачивался против чудовищной Эпидемии, сдавая свои права “чтобы спасать жизни” – теперь он будет делать то же самое, но – против России.

РФ же придется испить всю эту чашу до дна. Чтоб на нас все показывали пальцами, дружно плевали нам вслед, в спину, а самые смелые – в лицо. Чтоб все дружно и вслух мечтали о нашей смерти. Не нравилась “ненависть от Украины” и от всяких прочих мелких народов бывшего СССР? Ну вот теперь будет то же самое, но уже от всех сразу. Опьянение “успехами” пройдет – и даже самые оголтелые нынешние “празднователи Победы” станут тихо спрашивать себя – “а чего это мы?” И – зачем нам покоренная Украина (если она еще покорится)? Но если даже да – ЗАЧЕМ?! Что нам с ней делать? Чего ради это всё?

А ответ здесь: чтобы сыграть Роль. Россия идеально подходит на роль Всемирного Зла: из всех больших наций Россия самая слабая, самая бестолковая, и ее на самом деле никто особо не боится. Зато – всё, “о чем говорили большевики”, теперь будет сделано. ВРАГ снова есть, ЧП в других странах вводить есть из-за чего, затягивать пояса на европейцах и американцах – предлог лучше некуда: во главе “огромного ядерного государства” – безумный фюрер, который угрожает всему Человечеству.

И не поспоришь. Только QR-коды спасут прогрессивное человечество от Путина, как раньше они спасали от коронавируса!

Все как в страшном сне: все понимаешь – сделать ничего не можешь. МОРОК. Фатум. И еще не всё, конечно: нас еще недостаточно замазали кровью и дерьмом – будут еще. Мы только в начале пути, пока еще образ Гитлера недостаточно закреплен. Лепка только начинается. Самое страшное – это не будут чисто “медийные” технологии. Не забываем, что вся верхушка – под контролем: как пожелают, так и сделают. Да особо и стараться не надо – мы сами себя обслужим.

Прекрасная у нас теперь страна: 146 миллионов новых коронавирусов. “Чума 21 века” – это теперь мы. Опять всё ясно, что будет дальше. Опять это понимание ни от чего не спасает и спасет.