 

Саммит ЕС призвал все страны мира не оказывать содействия ДНР и ЛНР

25.02.2022, 4:36, Новости дня
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Главы государств и правительств Евросоюза призвали все страны мира не признавать независимость ДНР и ЛНР и не оказывать им никакого содействия, говорится в заявлении проходящего в Брюсселе экстренного саммита ЕС.

«Евросовет вновь заявляет о своей неизменной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанных границ. Он призывает все страны не признавать два самопровозглашенных сепаратистских образования и не содействовать или каким-либо образом помогать им», – передает ТАСС суть заявления.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о спецоперации по демилитаризации Украины. Это началось после обострения конфликта в Донбассе.

После этого президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России. В частности, Минфин США ввел санкции против Сбербанка и ВТБ. При этом в ВТБ заявили, что новые санкции не отразятся на счетах и вкладах клиентов.

Также США ввели санкции против Совкомбанка, Новикомбанка и «Открытия».



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