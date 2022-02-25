Минфин США разъяснил различия в санкциях против Сбера и ВТБ

Американские санкции в отношении Сбера и ряда других российских банков не блокируют полностью возможность их взаимодействия с американскими компаниями и институтами, в отличие от ограничительных мер в отношении ВТБ, соответствующие уточнения содержатся в документах Министерства финансов США.

Согласно документам Минфина США, Банк ВТБ добавлен в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). На внесенные в этот список институты налагаются максимальные ограничения. Их активы блокируются, вводится запрет на долларовые транзакции и любые действия с контрагентами из США, передает ТАСС.

Однако Сбербанк, а также ряд других российских банков добавлены в список CAPTA (Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions), предусматривающий ограничения на корреспондентские счета. Эти счета должны быть закрыты в течение 30 дней, транзакции осуществляться не будут. Но активы банков в данном списке заблокированы не будут, в принципе, они могут далее вести дела с партнерами из Соединенных Штатов, например приобретать у них определенные товары.

В список CAPTA, помимо Сбера, в четверг попали Газпромбанк, Альфа-банк, Транснефть, РЖД, Русгидро, Ростелеком, Газпром. Как отметили в Вашингтоне, возможности этих компаний по привлечению капитала в США будут сильно ограничены.

Ранее Минфин США ввел санкции против Сбербанка и ВТБ. В ВТБ заверили, что санкции никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов банка, в том числе – номинированных в долларах США и евро. В банке подчеркнули, что все счета по-прежнему активны, а средства, размещенные в ВТБ, доступны как в отделениях, так и дистанционных каналах, их по-прежнему можно использовать в полном объеме, для них также доступно проведение всех операций на территории России.

Ранее в четверг президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России. Перед этим он заявил о согласовании с главами G7 «разрушительных» санкций против РФ в связи с событиями на Украине. Накануне Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение РФ признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства и на последующее решение направить туда войска.

В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований». Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» депутатов Госдумы «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».