 

Мнение: Чернобыль наш

25.02.2022, 4:35, Разное
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Вышел настоящий ответ HBO, Российская армия в ходе боев овладела Чернобыльской Атомной Электростанцией.
Чернобыль наш!

По текучке.

1. ВС РФ заняли Сумы и еще несколько населенных пунктов Сумской области.
2. Бои продолжаются на окраине Харькова.
3. В ЛДНР сообщается об ограниченном продвижении и серьезных потерях ВСУ,
4. ВС РФ заняли большую часть Херсонской области.
5. ВДВ РФ заняли аэродром Гостомель под Киевом. НГУ пытаются отбить его, опасаясь высадки на аэродроме сил Псковской бригады ВДВ.
6. США считают, что Киев падет в течение 96 часов. Британия объявила, что власти Украины вывезут во Львов.
7. МО РФ заявила, что все задачи на сутки выполнены успешно.

Продолжение трансляции Дня Z в Телеграм – https://t.me/boris_rozhin

Источник: Colonel Cassad



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