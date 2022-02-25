 

«Новая газета» — против войны

25.02.2022, 4:25, Разное
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Обращение Дмитрия Муратова.

Мы сегодня рано все собрались в редакции. У нас горе.

Наша страна по приказу президента Путина начала войну с Украиной. И некому остановить войну. Поэтому вместе с горем мы и я испытываем стыд.

В руках главнокомандующий, как брелок от дорогой машины, крутит «ядерную кнопку». Следующий шаг — ядерный залп? Никак иначе не могу истолковать слова Владимира Путина про оружие возмездия.

Но этот номер «Новой газеты» мы выпустим на двух языках — украинском и русском. Потому что мы не признаем Украину врагом, а украинский язык — языком врага. И никогда не признаем.

И последнее. Только антивоенное движение россиян может спасти жизнь на этой планете.

Дмитрий Муратов,
главный редактор «Новой газеты»,
лауреат Нобелевской премии мира

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Источник: Новая газета



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