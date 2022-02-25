 

Названа дата снятия водной блокады Крыма

25.02.2022, 3:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Политик сообщил, что водная блокада Крыма практически прекращена.Днепровскую воду в Северо-Крымский канал смогут подать после технического осмотра наносов и другого оборудования. Соответствующее решение могут принять уже 25 февраля.

Этому способствовал выход российских войск к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров. Об этом ранее рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Глава Крыма заявил, что российские военные контролируют узел в Новой Каховке. Он объяснил, что националистами в русле канала была создана искусственная
преграда из песка. Это мешало воде поступать на полуостров.

Отметим, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в
пресной воде. Но после
воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу на полуостров была
полностью прекращена в одностороннем порядке.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о спецоперации на Украине. Он назвал такие решительные шаги вынужденной мерой. По
словам главы государства, другого выбора просто не было.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.03 / Роскомнадзор предупредил Twitter о возможности полной блокировки на территории России через месяц

15.07 / Кайли Дженнер подвинься: Рианна запускает авторскую линию уходовой косметики

02.01 / Мнение: О том, что Путин действительно украл у россиян

18.12 / Мнение: ЖЖ стареет…

25.09 / Как стать миллионером: Соловьев, Шейнин, Скабеева и другие

14.09 / Легкие осенние куртки, которые подчеркнут любой образ: что будет в моде на переходный сезон

08.06 / Мнение: Письмо: “Дала шанс”

28.09 / Тревожные люди страдают в старости от деменции и болезни Альцгеймера

10.08 / Учебный корпус с дошкольным отделением построят в районе Аэропорт

05.08 / Редкий выход: сын Джонни Деппа и Ванессы Паради Джек с возлюбленной в Париже

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика