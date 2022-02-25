Названа дата снятия водной блокады Крыма

Политик сообщил, что водная блокада Крыма практически прекращена.Днепровскую воду в Северо-Крымский канал смогут подать после технического осмотра наносов и другого оборудования. Соответствующее решение могут принять уже 25 февраля.

Этому способствовал выход российских войск к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров. Об этом ранее рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Глава Крыма заявил, что российские военные контролируют узел в Новой Каховке. Он объяснил, что националистами в русле канала была создана искусственная

преграда из песка. Это мешало воде поступать на полуостров.

Отметим, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в

пресной воде. Но после

воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу на полуостров была

полностью прекращена в одностороннем порядке.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о спецоперации на Украине. Он назвал такие решительные шаги вынужденной мерой. По

словам главы государства, другого выбора просто не было.