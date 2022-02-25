В Сеть попало видео крушения самолета Ан-26 под Воронежем

Трагедия с самолетом Ан-26 произошла в

Воронежской области. Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе Западного военного

округа (ЗВО).

В ведомстве рассказали, что 24 февраля при проведении планового

полета по перевозке военного имущества потерпел крушение самолет Ан-26 ВКС

России. Экипаж не выжил.

В пресс-службе уточнили, что на земле разрушений нет. По предварительным

данным, причиной крушения воздушного судна стал отказ техники. Для расследования обстоятельств ЧП к месту крушения выехала

комиссия ВКС.