В Сеть попало видео крушения самолета Ан-26 под Воронежем
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Трагедия с самолетом Ан-26 произошла в
Воронежской области. Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе Западного военного
округа (ЗВО).
В ведомстве рассказали, что 24 февраля при проведении планового
полета по перевозке военного имущества потерпел крушение самолет Ан-26 ВКС
России. Экипаж не выжил.
В пресс-службе уточнили, что на земле разрушений нет. По предварительным
данным, причиной крушения воздушного судна стал отказ техники. Для расследования обстоятельств ЧП к месту крушения выехала
комиссия ВКС.
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