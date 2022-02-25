 

В Сеть попало видео крушения самолета Ан-26 под Воронежем

25.02.2022, 3:40, Разное
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Трагедия с самолетом Ан-26 произошла в
Воронежской области. Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе Западного военного
округа (ЗВО).

В ведомстве рассказали, что 24 февраля при проведении планового
полета по перевозке военного имущества потерпел крушение самолет Ан-26 ВКС
России. Экипаж не выжил.

В пресс-службе уточнили, что на земле разрушений нет. По предварительным
данным, причиной крушения воздушного судна стал отказ техники. Для расследования обстоятельств ЧП к месту крушения выехала
комиссия ВКС.



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