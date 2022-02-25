Россияне в первый день боев потеряли более 30 танков, до 130 БМП, семь самолетов и шесть вертолетов – Залужный

“Эти тяжелые сутки закончились тем, что мы не дали врагу достичь своих захватнических планов. Идет 19-й час нашего сопротивления широкомасштабному российскому вторжению”, – написал Залужный.

По его словам, по состоянию на полночь 25 февраля украинские военные ведут организованную оборонную операцию на юге, идут бои в районе восточнее Херсона.

“Механизированные подразделения ВС Украины отбили автомобильный мост и закрепились на левом берегу Днепра. Нашими механизированными подразделениями в районе Рыково нанесено поражение превосходящим силам противника. Враг уничтожен, успеха не получил”, – указал Залужный.

Он сообщил, что на Северском направлении ведутся бои в районах Победа и Глухов, вражеская колонна остановлена, а подразделения первой танковой бригады по реке Белоус в направлении Чернигова остановили превосходящие силы оккупантов.

Он отметил, что украинские военные продолжают бои за Харьков, Херсон, Сумы, Ахтырку и Северское направление.

Главнокомандующий добавил, что на Волыни механизированные подразделения ВСУ заняли позиции на определенных рубежах в готовности к отражению наступления противника, а на Слобожанщине оперативная группировка ведет оборону в районах населенных пунктов Должанка, Харьков, Ахтырка, Сумы.

“Группировка Военно-морских сил ВС Украины продолжает ведение боевых действий в юго-западной части Черного моря. Осуществляется оборона пунктов базирования и портов Одессы, Южного, Очакова, Черноморска. Определенные силы и средства перешли к обороне Киева”, – говорится в посте Залужного.

Он отметил, что Воздушные силы ВСУ отражают воздушные удары противника, ведут постоянную разведку с помощью беспилотников, нанесли удары по колоннам оккупационных войск в районах населенных пунктов Новая Збуровка, Купянск, Новая Каховка и десанту в районе аэродрома Гостомель.

“Группировка объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей по результатам боевых действий на отдельных направлениях восстановила положение по переднему краю. В полосе ответственности отдельных подразделений противник пытается вклиниться в боевые порядки наших войск на глубину взводных опорных пунктов”, – добавил Залужный.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/255152323446927

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

После обращения Путина Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня “Град”.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию.

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибло 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери – в Офисе президента сообщили о более 350 погибших россиянах.

О введении санкций против России заявили, в частности США и Великобритания.

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