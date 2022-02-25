 

Зеленский создал Ставку Верховного главнокомандующего

25.02.2022, 3:33, Новости дня
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“В связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, угрожающей ее государственной независимости и территориальной целостности, для обеспечения стратегического руководства Вооруженными силами Украины, другими военными формированиями и правоохранительными органами… постановляю образовать Ставку Верховного главнокомандующего”, – говорится в указе.

Ставку возглавил сам Зеленский, координатором Ставки стал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Согласно указу, прекращается деятельность Военного кабинета СНБО.

Кабинету министров Украины, Генштабу ВСУ, Госуправлению делами поручено обеспечить оборудование рабочих мест в возможных местах развертывания Ставки.

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”. 

После обращения Путина Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня “Град”.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. 

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибло 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери – в Офисе президента сообщили о более 350 погибших россиянах. 

Россияне в первый день боев потеряли более 30 танков, до 130 БМП, семь самолетов и шесть вертолетов, сообщил глава ВСУ Валерий Залужный. Также известно о захваченных в плен оккупантах. 

О введении санкций против России заявили, в частности США и Великобритания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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