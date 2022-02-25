Канада ввела санкции против России за вторжение в Украину

“Канада решительно осуждает отвратительное нападение России на Украину. Эти неспровоцированные действия являются еще одним вопиющем нарушением суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Россия также нарушает свои обязательства в рамках Устава ООН и международного права”, – подчеркивается в заявлении.

В связи с вторжением России в Украину Канада решила наложить санкции еще на 58 российских физических и юридических лиц, “включая банки и членов финансовой элиты и их семей”. Под ограничительные меры также попали члены Совета безопасности России, в том числе министр обороны, министр финансов и министр юстиции.

Кроме того, Канада вводит санкции против четырех граждан Украины “за их сотрудничество с Россией для дестабилизации Украины”. О каким именно украинцах идет речь, в заявлении не указано.

Также Канада ограничила лицензируемый экспорт в Россию и отменила все действительные разрешения на экспорт “за редкими исключениями, связанными с основными медицинскими цепочками поставок”.

“Я хочу прояснить: действия России будут иметь серьезные последствия. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем продолжать принимать решительные меры по поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и, следовательно, демократических принципов, свободы и прав человека во всем мире”, – отметил Трюдо.

О введении санкций против России из-за вторжения в Украину также заявляли США и Великобритания.

https://www.facebook.com/JustinPJTrudeau/posts/500300004785728

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов. Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяла реактивные системы залпового огня “Град”.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие. Вечером того же дня глава государства объявил всеобщую мобилизацию.

В Украине есть жертвы среди военнослужащих и гражданских (Зеленский сообщал о 137 погибших военных). Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Власти Украины сообщали о 350–400 погибших российских военных, также известно о захваченных в плен оккупантах.

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