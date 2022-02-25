В Ростовской области зафиксировали не меньше 14 попаданий снарядов с территории Украины

Зафиксировано не менее 14 попаданий снарядов с Украины на территорию Ростовской области, возбуждены уголовное дела, информирует пресс-служба Следственного комитета России.

В СК сообщили, что «не менее 14 попаданий снарядов на территорию Ростовской области, в том числе разрушено помещение, используемое Погрануправлением ФСБ РФ по Ростовской области», возбуждены уголовные дела, передает ТАСС.

Ранее в СК сообщили о ранении россиян после обстрела Украиной Белгородской области.