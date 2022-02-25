В городах Украины начал действовать комендантский час

Во многих городах Украины в четверг вечером введен комендантский час. Особый режим на большей части территории Украины начинается с 22.00 (23.00 мск) и в зависимости от региона действует до 06.00 (07.00 мск) или 07.00 (08.00 мск).

«В целом ряде городов, в Киеве, в Днепропетровской области, в Николаевской области, в ряде других городов будет вводиться или уже введен комендантский час. Хотел бы обратиться к гражданам Украины отнестись с абсолютной серьезностью к этой мере», – приводит ТАСС слова советника министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, сказанные им в эфире телеканала «Украина-24».

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице комендантский час будет действовать с 22.00 (23.00 мск) до 07.00 (08.00 мск). Кличко призвал жителей столицы оставаться дома и не пользоваться общественным транспортом, исключение будет действовать для работников предприятий критической инфраструктуры.

Комендантский час ввели власти Харьковской области с 22.00 (23.00 мск) до 06.00 (07.00 мск), сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. В пресс-службе областной администрации пояснили, что во время комендантского часа не допускается появления граждан на улицах и в общественных местах без специальных пропусков и удостоверений личности. Администрация города Харькова в свою очередь сообщает, что находиться на улице во время действия комендантского часа разрешат только работникам экстренных служб и «тем, кто обеспечивает жизнедеятельность города».

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В городе Днепр и Днепропетровской области комендантский час был введен с 22.00 (23.00 мск) до 06.00 (07.00 мск). Соответствующее решение Совета обороны Днепропетровской области подписал председатель Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко. Если человек находится на улице в неразрешенное время, комендантские патрули могут задержать его и проверить документы, а также выяснить, с какой целью житель пребывает на улице. Комендантский час предусмотрен военным положением, которое было принято на всей территории Украины.

Такие же ограничения были введены в Черкасской области. Как сообщил глава областной администрации Александр Скичко, комендантский час будет действовать с 02.00 (03.00 мск) до 06.00 (07.00 мск). В Запорожской и Полтавской областях, а также в городе Ровно комендантский час введен с 22.00 (23.00 мск) до 06.00 (07.00 мск), в Винницкой области особый режим будет действовать с 22.00 (23.00 мск) до 07.00 (08.00 мск).

Комендантский час был введен в Запорожской области с 22.00 до 06.00, сообщается на сайте местного совета. В Винницкой области с 22.00 до 07.00 (23.00 до 08.00 мск), сообщил глава обладминистрации Сергей Борзов. В Ровно на западе Украине комендантский час действует с четверга с 22.00 до 06.00 (23.00 до 07.00 мск), сообщила областная администрация. В Полтаве и Полтавской области комендантский час вступил в силу с 22.00 до 06.00 (23.00 до 07.00 мск), сообщил и.о главы областной госадминистрации Дмитрий Лунин.

В среду Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение о введении в стране режима ЧП. В тот же день Зеленский предложил Раде с 24 февраля ввести на Украине режим ЧП сроком на 30 суток. Верховная рада на внеочередном заседании в среду одобрила введение чрезвычайного положения на всей территории Украины с 24 февраля. На территории Донецкой и Луганской областей действие режима ЧП не распространяется.