 

Власти США выслали высокопоставленного российского дипломата

25.02.2022, 3:10, Новости дня
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Советник-посланник посольства РФ в Вашингтоне был вынужден досрочно завершить служебную командировку по требованию американской стороны в связи с сохраняющимися разногласиями относительно условий работы дипломатов двух государств, сообщил Госдепартамент США.

«Соединенные Штаты проинформировали Российскую Федерацию о том, что высылают ее советника-посланника», – приводит слова официального представителя американского внешнеполитического ведомства ТАСС.

По версии Госдепартамента США, решение Вашингтона является «прямым ответом на неспровоцированное выдворение Россией» советника-посланника посольства в Москве.

Как утверждает Associated Press со ссылкой на источник в Госдепартаменте, Соединенные Штаты выслали советника-посланника посольства РФ в Вашингтоне Сергея Трепелкова, второго по значимости российского дипломата после посла РФ в США Анатолия Антонова.

По имеющейся у источника информации, высылка российского дипломата является частью давнего спора между Москвой и Вашингтоном относительно кадрового состава посольств. По словам источника, этот шаг был предпринят американской стороной «как прямой ответ на неспровоцированную высылку из России» заместителя посла США Барта Гормана.

В понедельник посол Соединенных Штатов в РФ Джон Салливан пожаловался на сложности работы американской дипмиссии в Москве. Он заявил, что высылки американских дипломатов сильно затрудняют работу посольства Соединенных Штатов в Москве и дипломатической миссии «будет очень трудно продолжать безопасно функционировать».

В минувший четверг стало известно, что Москва решила выслать заместителя посла Соединенных Штатов Барта Гормана, который «был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства». В Кремле назвали высылку Гормана ответной мерой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва предписала Горману покинуть Россию в ответ на высылку советника-посланника российского посольства из США, при этом Вашингтон отверг все предложения Москвы заморозить высылки дипломатов.

Сообщение о высылке Гормана появилось почти одновременно с визитом посла Соединенных Штатов в Москве Джона Салливана в здание МИД России, где дипломату вручили письменный ответ Москвы на письмо Вашингтона о гарантиях безопасности. Политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «синхронизацией высылки заместителя посла Гормана и передачей ответа Вашингтону по текущему диалогу Москва показала, что претензии к США не ограничиваются вопросами безопасности».

Напомним, 17 февраля Москва передала приглашенному в МИД РФ послу США реакцию на ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. В ведомстве констатировали, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт РФ – НАТО. Как подчеркнули на Смоленской площади, эти положения имеют для РФ принципиальное значение.

В воскресенье президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о необходимости серьезного отношения Соединенных Штатов и НАТО к требованиям РФ по безопасности. На Смоленской площади назвали «отписками» ответ Запада на предложения РФ по пониманию неделимости безопасности.



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