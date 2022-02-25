 

«Войне нет оправданий»

25.02.2022, 2:57, Разное
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Российские журналисты выступили против «спецоперации» в Украине.

Российские журналисты опубликовали открытое письмо с осуждением «специальной военной операции» в отношении Украины, объявленной утром 24 февраля президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы, корреспонденты российских СМИ и эксперты, которые пишут про внешнюю политику России, осуждаем военную операцию, начатую РФ на Украине.

Война никогда не была и не будет методом решения конфликтов и ей нет оправданий»,

— заявили журналисты.

На данный момент свои подписи оставили более 70 работников СМИ. Среди них журналисты «Коммерсанта», «Дождя»*, «Новой газеты», РБК, «Эха Москвы», The Bell, RTVI, «Сноба», «7х7», «Известий» «Медиазоны»* и других.

Против военных действий РФ в Украине также выступили российские ученые и научные журналисты.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

«Этот фатальный шаг ведет к огромным человеческим жертвам и подрывает основы сложившейся системы международной безопасности. Ответственность за развязывание новой войны в Европе целиком лежит на России. Для этой войны нет никаких разумных оправданий. Попытки использовать ситуацию в Донбассе как повод для развертывания военной операции не вызывают никакого доверия. Совершенно очевидно, что Украина не представляет угрозы для безопасности нашей страны. Война против нее несправедлива и откровенно бессмысленна. […] Развязав войну, РФ обрекла себя на международную изоляцию, на положение страны-изгоя. Это значит, что мы, ученые, теперь не сможем нормально заниматься своим делом: ведь проведение научных исследований немыслимо без полноценного сотрудничества с коллегами из других стран. Изоляция РФ от мира означает дальнейшую культурную и технологическую деградацию нашей страны при полном отсутствии позитивных перспектив. Война с Украиной — это шаг в никуда»

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Ранее под аналогичным письмом подписались более 100 муниципальных депутатов из разных городов РФ (Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Самары, Рязани, Йошкар-Олы и других).

«Мы — избранные народом депутаты — безоговорочно осуждаем нападение российской армии на Украину», — заявляют депутаты.

Владимир Путин около 5:30 утра мск объявил о начале «спецоперации» в Украине. «Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», — сказал он. В Минобороны РФ заявили, что «выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии». Мощные взрывы прогремели около 5:00 в нескольких городах Украины. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны.

*Включено Минюстом в перечень СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Источник: Новая газета



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