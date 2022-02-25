 

FAZ – пока Вашингтон занят Украиной, Москва наращивает влияние у него на заднем дворе

25.02.2022, 2:20, Новости дня
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На фоне украинского кризиса напряжённость в отношениях между Москвой и Вашингтоном нарастает и в Новом Свете, пишет Frankfurter Allgemeine. РФ развивает стратегическое партнёрство с Венесуэлой, Никарагуа и Кубой и налаживает связи с Бразилией. Вашингтон встревожен: Америке угрожает новый Карибский кризис — на этот раз на границе Венесуэлы и Колумбии, самого важного союзника США в Южной Америке.


AP

Остров Маргарита в Карибском море, принадлежащий Венесуэле, уже некоторое время является популярным туристическим направлением для россиян. Еженедельные чартерные рейсы из Москвы приземляются прямо в небольшом аэропорту острова. В прошлом году число туристов из РФ достигло 65 тыс. Очевидно, на венесуэльских пляжах им особенно рады, пишет Frankfurter Allgemeine.

Однако в Венесуэле любят останавливаться не только туристы, но и бизнесмены и чиновники из Москвы. Страна является «стратегическим партнёром РФ в Латинской Америке», заявил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, встретившийся на прошлой неделе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Помимо Венесуэлы, Борисов нанёс визит в Никарагуа и на Кубу. Стратегическое партнёрство с этими странами восходит к временам Советского Союза и холодной войны и продолжается и по сей день. В январе президент РФ Владимир Путин уже поговорил по телефону с главами государств этих трёх стран.

В случае с Венесуэлой углубление связей может «означать что угодно». У РФ есть договорённости с Венесуэлой, которые выходят за рамки дипломатических и экономических соглашений. Венесуэльская армия располагает тремя десятками российских истребителей и системам противоракетной обороны. Страну постоянно посещают российские военные советники и инструкторы. В последние годы страны несколько раз проводили совместные военные учения.

В последние несколько дней российские официальные лица «подогревали слухи» о том, что Москва может направить войска и другое оружие в Венесуэлу или на Кубу. Подобным образом РФ может попытаться «бросить вызов Западу» и «затруднить реакцию на возможное вторжение на Украину». Помимо Венесуэлы, на российское оружие рассчитывают Куба и Никарагуа.

В Вашингтоне оживают воспоминания о Карибском кризисе 1962 года, когда Советский Союз разместил на Кубе ракеты средней дальности. В декабре Москва также предупреждала об опасности повторения Карибского кризиса на фоне конфликта вокруг Украины. Однако сегодня «наибольший потенциал эскалации» в Латинской Америке находится в Венесуэле, особенно в районе границы с Колумбией, единственной южноамериканской страной, являющейся «глобальным партнёром» НАТО и считающейся самым важным союзником США в Южной Америке.

За действиями РФ в Венесуэле пристально следят не только в Колумбии. В ходе своего недавнего визита в Европу президент Колумбии Иван Дуке поговорил с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом «об углублении сотрудничества между Россией и Китаем, включая их поддержку репрессивного режима в Венесуэле».

Вашингтон встревожен ещё сильней. В январе сенатор-республиканец Марко Рубио и сенатор-демократ Боб Менендес — оба кубинского происхождения — представили закон, расширяющий сотрудничество США в сфере безопасности в Латинской Америке и противодействующий «злонамеренному влиянию» России и Китая, «дестабилизирующему» и, следовательно, «угрожающему интересам США».

Вашингтон также опасается, что Москва попытается «повлиять на президентские выборы» в Колумбии в мае следующего года. В опросах пока лидирует левый Густаво Петро. Его избрание означало бы исторический «сдвиг влево» для Колумбии. И вполне вероятно, что Путин считает Петро самым «симпатичным партнёром по переговорам» из всех кандидатов в президенты, что может принести ему дополнительную дипломатическую поддержку в регионе.

В другом месте Путин уже добился прогресса на дипломатическом уровне. На прошлой неделе в разгар украинского кризиса Путин встретился с президентом Бразилии Жаиром Болсонару — за маленьким столиком. С тех пор как «друг Болсонару» Дональд Трамп «был отстранён от должности», между Бразилией и Вашингтоном наступил «ледниковый период». Байден и Болсонару «усложняют друг другу жизнь». В Европе с Болсонару тоже никто не хочет иметь дела, кроме Венгрии, где он остановился на обратном пути из Москвы. Путин «менее разборчив». Его стратегия — «заключать в объятия» политически изолированные правительства — окупается, отмечает Frankfurter Allgemeine.



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