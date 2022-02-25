 

Путин провел переговоры с Макроном

25.02.2022, 2:12, Разное
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По запросу французской стороны президент России провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Разговор касался событий, происходящих на Украине. Стороны откровенно обменялись своими мнениями и обозначили свои позиции. В частности, российский лидер дал исчерпывающие пояснения своему французского коллеге о причинах спецоперации. Также Путин посвятил Макрона в обстоятельства, сопровождавшие окончательное решение о ее начале.



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