 

Тайный отец, коварная болезнь и любовь со Смолкиным: как живет единственная дочь Тутберидзе

25.02.2022, 2:10, Разное
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Этери Тутберидзе стала мамой в 2003 году. Диана появилась на свет в Америке и получила свою необычную фамилию от отца-иностранца. Во всяком случае, так утверждает ее прославленная родительница. По словам Тутберидзе, она родила наследницу в браке с американцем, с которым ей потом пришлось развестись – мужчина не захотел переезжать в Россию вместе с женой и дочерью. Впрочем, далеко не всех поклонников устраивает эта, казало бы, убедительная версия.

Некоторые поговаривают, что настоящим отцом девочки является известный конькобежец Сергей Буянов – муж фигуристки Елены Водорезовой. Неудивительно, что в Сети появились подобные слухи, ведь о загадочном мистере Дэвисе ничего неизвестно, к тому же, наследница тренера получила отчество Сергеевна. Однако спортсмен, как и Этери Тутберидзе, не комментирует домыслы. Кем бы ни был отец Дианы, он, судя по всему, не исчез из ее жизни. По словам девочки, родитель поддерживает с ней общение и не жалеет для любимой дочурки подарков.

Почти до трехлетнего возраста со здоровьем Дианы было все хорошо. Однако в 2006 году малышка пострадала из-за ошибки врачей, которые прописали ей антибиотики. У наследницы Тутберидзе начались серьезные проблемы со слухом. Прославленная мать билась за здоровье дочери много лет, но даже лучшие специалисты не смогли помочь. Диана слышит отдельные звуки и различает знакомые ранее слова, а то, что ухо уловить не может, читает по губам.

В детстве дочь знаменитого тренера мечтала о синхронном плавании, но ее путь в спорте был предопределен. Наследница Тутберидзе рано встала на коньки и начала заниматься фигурным катанием под руководством мамы. Однако из-за проблем со здоровьем выполнять прыжковые элементы стало слишком опасно. В 13 лет девушка перешла в танцы на льду, где начала расти как профессиональная спортсменка.

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Публикация от Diana Davis (@di__davis)

Уже несколько лет дочь Заслуженного тренера выступает в паре с Глебом Смолкиным – сыном известного актера Бориса Смолкина. Диана и Глеб добились первых международных успехов и зарекомендовали себя как перспективные спортсмены. Многие поклонники уверены, что Дэвис и Смолкина уже давно связывают не только рабочие отношения. Молодые люди много времени проводят вместе и часто делятся совместными снимками, которые выдают в них влюбленных. Даже если между ребятами нет романтики, их точно связывает дружеская любовь – это видно невооруженным глазом.

На днях спортсмены приняли участие в Олимпийских играх. Молодые фигуристы заняли 14 место, но Этери Тутберидзе не считает их результат провалом. По мнению тренера, у ребят еще все впереди.



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