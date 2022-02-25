 

Зеленский: Я остаюсь в столице. Моя семья тоже в Украине

25.02.2022, 2:10, Новости дня
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“Знаю, что вбрасывают сейчас много информации и много фейков, в частности и якобы о том, что я уехал из Киева. Я остаюсь в столице, остаюсь со своим народом”, – сказал президент.

Он подчеркнул, что его семья тоже находится в Украине, но он не имеет права говорить где.

“По имеющейся у нас информации, враг обозначил меня как цель номер один, а мою семью – как цель номер два. Они хотят уничтожить Украину политически, уничтожив главу государства”, – сказал президент.

Он также сообщил, что по его данным, в Киев зашли диверсионные группы оккупантов.

“Я очень прошу киевлян: будьте внимательны, придерживайтесь правил комендантского часа”, – заявил глава государства.

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”. 

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов. 

Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня “Град”.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибло 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также известно о захваченных в плен оккупантах. 

О введении санкций против России заявили, в частности США и Великобритания.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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