Зеленский: Я спросил у 27 лидеров Европы, будет ли Украина в НАТО. Спросил прямо. Все боятся, не отвечают

“Сколько бы разговоров я сегодня не проводил с лидерами разных государств, я слышал несколько вещей. Перве: нас поддерживают. Я действительно благодарен каждому государству, которая помогает Украине конкретно, а не просто на словах. Но есть и второе: мы остаемся наедине в защите нашего государства. Кто готов воевать вместе с нами? Чесно – не вижу таких. Кто готов дать Украине гарантию вступления в НАТО? Честно – все боятся” – сказал президент.

Он напомнил, что РФ заявляла 24 февраля о готовности вести переговоры о “нейтральном статусе” Украины.

“Я говорю всем партнерам нашего государства: сейчас важный момент – решается судьба нашего государства. Я спрашиваю у них: “Вы с нами?” Они отвечают, что с нами, но нас с собой в Альянс они брать не готовы. Я спросил сегодня у 27 лидеров Европы, будет ли Украина в НАТО. Спросил прямо. Все боятся, не отвечают. А мы не боимся ничего. Не боимся, защищая наше государство. Не боимся России. Не боимся говорить с Россией. Не боимся говорить обо всем. О гарантиях безопасности для нашего государства. Не боимся говорить о “нейтральном” статусе. Мы же сейчас не в НАТО. Но какие при этом у нас будут гарантии? И самое главное: какие конкретно страны нам их дадут?” – спросил Зеленский.

По его словам, “разговаривать об окончании этого вторжения нужно, о завершении этой войны – нужно”.

“Но сейчас судьба страны полностью зависит от нашей армии, наших героев, наших сил безопасности, от всех наших защитников, от нашего народа, от вашей мудрости и от большой поддержки всех друзей нашей страны”, – заявил он.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/3213267325664796/

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. “Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ”, – подчеркивал министр.

10 декабря на фоне наращивания Россией численности войск у границы с Украиной и на оккупированных территориях министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление, в котором Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил это требование. “Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и Украина – и никто другой”, – подчеркнул он.

В комментарии BBC Radio 5 Live, опубликованном 14 февраля 2022 года, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что на фоне возможного нового вторжения России, угроз и шантажа Украина “могла бы” отказаться от задекларированного в Конституции вступления в НАТО, пытаясь проявить гибкость и найти лучший выход из ситуации. Он подчеркнул, что в этом случае Украина останется незащищенной, притом что все государства – соседи России уже являются членами НАТО, так что вступление Украины в Альянс в реальности не слишком изменит ситуацию безопасности для РФ.

В МИД Украины подчеркнули, что слова Пристайко были “вырваны из контекста”, и добавили, что ради мира и сохранения жизней граждан Украина готова идти “на любые форматы диалогов со странами и международными организациями”.

Посольство Украины в Великобритании заявило, что планы Киева о вступлении страны в НАТО остаются неизменными.

15 февраля на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Москве Путин заявил, что Россия хочет “решить вопрос” относительно вступления Украины в НАТО срочно.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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