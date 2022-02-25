Россияне не смогли продвинуться вглубь Украины на восточном направлении – штаб ООС

“Несмотря на многочисленные атаки врага, авиацию, артиллерийские и ракетные удары, а также множество бронированной техники, враг не смог продвинуться вглубь Украины на восточном направлении. Украинским защитникам удалось отразить атаки, отстоять и удержать все ключевые населенные пункты и объекты инфраструктуры”, – говорится в сообщении.

По информации штаба, на Луганском направлении в течение дня самые ожесточенные бои шли за Счастье, Станицу Луганскую, Лобачево, Беловодск, Старобельск. В боях за Счастье уничтожили два вражеских танка и захватили один танк и один ЗУ-23-2.

В районе оккупированной Сентяновки украинские артиллеристы остановили колонну бронированной и автомобильной техники и “Градов”.

На Донецком направлении самые горячие бои были в районах населенных пунктов Новотроицкое, Новогнатовка, Павлополь и Пищевик.

“По состоянию на сейчас новых попыток прорыва противника не зафиксировано, наблюдается уменьшение огневой активности на некоторых направлениях”, – говорилось в сводке.

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Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня “Град”.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а к вечеру – всеобщую мобилизацию. Президент призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибло 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери – в Офисе президента сообщили о более 350 погибших россиянах.

Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также известно о захваченных в плен оккупантах.

О введении санкций против России заявили, в частности США и Великобритания.

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