Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, соответствующий документ опубликован пресс-службой главы государства.

«Объявить и провести всеобщую мобилизацию», – приводит текст документа ТАСС. В указе утверждается, что такое решение принято «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований».

Накануне Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации на Украине. Советник главы ЛНР Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что силы ВСУ на линии соприкосновения сейчас стремительно тают, украинское руководство может бросить неподготовленных граждан на фронт, поскольку других войск у них уже не будет.

В четверг утром президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.

Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.

Путин обратил внимание, что РФ признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС РФ обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС РФ за рубежом для установления мира в Донбассе.