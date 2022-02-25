 

Зеленский допустил обсуждение нейтрального статуса Украины с Россией

25.02.2022, 1:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не боится обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины.

«Мы слышали из Москвы, что они хотят говорить о нейтральном статусе Украины», – отметил президент Украины в видеообращении, размещенном в ночь на пятницу в его Telegram-канале. «Мы не боимся России, мы не боимся говорить с Россией, мы не боимся говорить про все, про гарантии безопасности для нашего государства, не боимся говорить про нейтральный статус», – сообщил Зеленский.

«Мы же сейчас не в НАТО, однако какие при этом у нас будут гарантии? И самое главное – какие конкретно страны нам их дадут?» – добавил украинский президент.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможность организации переговоров президентов РФ и Украины, но лишь в том случае, если Киев готов говорить об озабоченностях Москвы в сфере безопасности. При этом РФ ждала бы от Украины решения концептуальных проблем, в том числе нейтрального статуса.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / К лидеру группы Rammstein Линдеманну в России пришли силовики – СМИ

08.05 / ВОЗ рекомендовала китайскую вакцину Sinopharm для экстренного применения

30.04 / Антоненко вышел из-под стражи, Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента. Главное за день

05.11 / Зеленский уволил руководителя подразделения СБУ по защите государственности

03.01 / Ярмольник пожаловался на отсутствие зарплаты из-за COVID

20.09 / Железняк обвинил коллег из “Голоса” в работе на Офис президента

18.07 / За двое суток Нацполиция Украины разоблачила девятерых чиновников, получивших взятки

08.08 / Число жертв авиакатастрофы в Индии выросло до 20

22.02 / Опубликованы указы Путина о признании ДНР и ЛНР

24.04 / Байден назвал “многообещающим” выступление Путина на климатическом саммите

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]com

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика