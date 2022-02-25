Зеленский допустил обсуждение нейтрального статуса Украины с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не боится обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины.

«Мы слышали из Москвы, что они хотят говорить о нейтральном статусе Украины», – отметил президент Украины в видеообращении, размещенном в ночь на пятницу в его Telegram-канале. «Мы не боимся России, мы не боимся говорить с Россией, мы не боимся говорить про все, про гарантии безопасности для нашего государства, не боимся говорить про нейтральный статус», – сообщил Зеленский.

«Мы же сейчас не в НАТО, однако какие при этом у нас будут гарантии? И самое главное – какие конкретно страны нам их дадут?» – добавил украинский президент.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможность организации переговоров президентов РФ и Украины, но лишь в том случае, если Киев готов говорить об озабоченностях Москвы в сфере безопасности. При этом РФ ждала бы от Украины решения концептуальных проблем, в том числе нейтрального статуса.