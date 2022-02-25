СК РФ и прокуратура Москвы пригрозила «ответственностью»

…участникам акции против войны в Украине.

Прокуратура Москвы «предостерегает о негативных последствиях» участия в «несогласованных митингах» 24 февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Надзорное ведомство сообщило, что «мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано».

«В целях недопущения возможных нарушений при проведении публичных мероприятий лицам, призывающим к участию в них, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона», — пояснила столичная прокуратура и предупредила об ответственности.

Такие же предостережения вынес и Следственный комитет РФ «в связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в массовых беспорядках и митингах, обусловленных напряженной внешнеполитической обстановкой»

«Следует помнить, что наличие судимости влечет негативные последствия и накладывает отпечаток на последующую судьбу», — рапортовали там.

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