Мэрилин Монро, Грейс Келли и другие: как актрисы старого Голливуда одевались в обычной жизни

Представительницы прекрасного пола, выходя на улицу, как правило, прихорашиваются. Они наносят макияж, делают прическу и одеваются в презентабельные вещи. При этом дома женщины нередко выглядят отнюдь не презентабельно. Их внешний вид не исключает старых тапочек, которые уже давно просятся на помойку, футболок с дыркой или в пятнах, растянутых штанов.

Особенно этот грех присущ замужним дамам, которые предстают перед своей второй половинкой в старом халате или несвежем спортивном костюме. Поэтому неудивительно, что интерес супруга к такой женщине постепенно угасает.

Этот вопрос с особой остротой встает в период пандемии коронавируса, когда люди много времени проводят дома, в том числе и работая удаленно. Пришло время пересмотреть свои взгляды на домашний гардероб, сделав его более привлекательным, более стильным и актуальным.

В этой ситуации интересным будет узнать, как одевались актрисы старого Голливуда в обычной жизни, ведь их стиль вполне подходит к современным условиям.

Мэрилин Монро

Одна из самых ярких звезд Голливуда, которая была не только актрисой, но также певицей и моделью, оказала большое влияние и на кинематограф, и на моду. В фильмах она блистала в стильных нарядах, подбираемых для нее настоящими профи в области дизайна одежды. Однако и в домашних условиях кинодива не забывала о соответствующих ее высокому статусу нарядах.

Но если на публике Монро предпочитала появляться в откровенных платьях, то в интимной обстановке она выбирала комфортные вещи, в основном в стиле кэжуал. Среди них – мягкий трикотаж, брюки-дудочки, укороченные топы, обувь на низком каблуке или без такового.

Грейс Келли

Этой голливудской красавице не долго пришлось блистать на киноэкране. Со своим любимым занятием она распрощалась, став супругой Ренье III, который был правителем Монако. Очаровательная Грейс после свадьбы превратилась в принцессу.

Появляясь на светских раутах под руку с мужем, Келли была облечена в шикарные платья, но при этом отличавшиеся изысканностью, утонченностью.

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Но и в домашних условиях она была не менее привлекательной, хотя и склонялась к большему комфорту. Для принцессы на отдыхе были характерны полуприлегающие платья, трикотажные кардиганы, топы и шорты, а также брюки, выгодно подчеркивающие тонкую талию принцессы.

Одри Хепберн

Эта знаменитая американская актриса, являвшаяся также моделью и благотворителем, тоже ценила удобство в домашней одежде. Но и в соблюдении элегантного стиля ей отказать было нельзя.

Больше всего Хепберн любила изделия из тонкого трикотажа. А также ей нравилось носить брюки свободного кроя с рубашками поло и сарафаны – как укороченные, так и средней длины.

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Брижит Бардо

Эта киноактриса, певица и фотомодель из Франции всегда с особой тщательностью относилась к своему внешнему виду. И не только отправляясь на светские мероприятия или на прогулки, но и отдыхая у себя дома. Хотя Брижит выбирала наряды с учетом того, чтобы они не сковывали движений, она не забывала и о том, чтобы подчеркнуть пышные формы. Для этого она использовала джинсы, облегавшие бедра с топами и футболками, а также полуприлегающие платья и брюки свободного кроя.

Джейн Мэнсфилд

Этой американской кинодиве удалось добиться успеха и в Голливуде, и на бродвейских подмостках. И на экране, и в жизни Джейн можно было увидеть по большей части в откровенных нарядах. Для нее удобство не было решающим фактором, главное, чтобы были заметны ее соблазнительные формы. Мэнсфилд любила надевать корсетные платья, кроп-топы, микрошорты, кружевные ночные сорочки. Девизом Джейн был эпатаж. Она всячески стремилась перещеголять Мэрилин Монро, которую считала свой конкуренткой.