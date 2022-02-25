США ввели санкции против Беларуси из-за вторжения РФ в Украину. Под ограничения попали госбанки и чиновники, в том числе министр обороны

Санкции против Беларуси вводятся за поддержку вторжения, они коснутся 24 физических и юридических лиц.

Речь идет в том числе о двух крупных государственных банках, девяти оборонных фирмах и семерых чиновниках, говорится в релизе.

Сайт минфина США уточняет, что под санкции попали ” Белинвестбанк” и “Банк Дабрабыт”, секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович и министр обороны Беларуси Виктор Хренин, который 14 февраля говорил министру обороны Украины Алексею Резникову, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

Также США ввели санкции, направленные против банковского сектора России.

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.

Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня “Град”.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

В Украине есть жертвы среди военнослужащих и гражданских, по данным Минздрава, погибло 57 человек, 169 получили ранения. Враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также известно о захваченных в плен оккупантах.

О введении санкций против России заявили ряд стран, в частности США и Великобритания.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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