Мнение: Китайская олимпиада

Был сейчас в сбербанке – весь Сбер забит бабками, которые снимают наличные. Бабули всё поняли.

Из тг-канала Вайцеховской, некогда олимпийской чемпионки: “Что могу сказать по поводу Игр-2022, которые фактически закончены. Китай сделал невероятное. Он показал всему миру, что является абсолютно неорганизованной, дремучей, дурно пахнущей и дурно кормящей гостей страной, способной вызвать даже у ко всему привыкших спортсменов только одно желание — как можно быстрее уехать. Как им это удалось, для меня загадка, поскольку я помню и другой Китай. Которого, похоже, больше нет. Что мешало сделать в «пузыре» нормальные магазины, нормальную еду (Йоханнес Клебо, просидевший ночь в туалете, передаёт вам привет, господа!), поставить уличные обогреватели на остановках и включить отопление в автобусах, так и останется тайной.

В сухом остатке — мерзкое послевкусие. От Игр, отданных стране, не способной, как выяснилось, провести их даже не хорошо, а хотя бы достойно…”

Да, очень похоже, что эти Игры Китай провел действительно “на отъебись” – лишь бы прошли. Это особенно заметно по китайским медалям – они даже тут не особо рвались из штанов и не особо подсуживали своим. Разительнейший контраст с летней Олимпиадой в том же Пекине в 2008 году! Действительно: лето – и зима. Зима во всех смыслах. Единственное, чего хотели – и хотели ДЕМОНСТРАТИВНО – “чтобы эти чертовы спортсмены не принесли нам сюда ковид”.

Передают, что сегодня же боевые корабли Китая вошли в территориальные воды Тайваня. Похоже, это было согласовано? Для этого Путин летал к Си на Олимпиаду – туда, куда не поехал почти никто из западных лидеров? То есть Си знал, что сразу после он ударит по Тайваню, с Западом все горшки будут побиты, поэтому все олимпиады уже не имеют значения?

Философский вопрос. А что, нам действительно суждено стать последним поколением, которое увидит Конец Цивилизации? Даже не знаешь, считать ли это честью…

“Блажен, кто посетил сей мир

В его минуты роковые,

Его призвали всеблагие,

Как собеседника на пир”.

Только Тютчев едва ли подозревал, до какой степени буквально придется понимать его слова про “роковые минуты МИРА”.