Meta не ответила на требования Роскомнадзора разблокировать материалы российских СМИ

Интернет-компания Meta Platforms не отвечает на требования Роскомнадзора разблокировать подвергшиеся цензуре материалы телеканала «Звезда», информационного агентства РИА «Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру».

Ведомство информирует в Telegram, что «24 февраля на официальные аккаунты российских СМИ (телеканал «Звезда», информационное агентство РИА «Новости», интернет-площадки «Лента.ру» и «Газета.ру») администрацией социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) были наложены ограничения, коснувшиеся целого ряда публикаций».

«На требования Роскомнадзора немедленно разблокировать подвергшиеся цензуре российские СМИ интернет-компания не отвечает», – указывается в сообщении.

Подчеркивается, что «примененные администрацией социальной сети Facebook в отношении российских СМИ ограничения нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней для российских пользователей».

Отмечается, что на данный момент официального объяснения причины применения дискриминационных мер не поступило, на требования Роскомнадзора немедленно разблокировать подвергшиеся цензуре российские СМИ интернет-компания не отвечает.

Ранее Роскомнадзор призвал россиян переходить на отечественные соцсети.