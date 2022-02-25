 

Meta не ответила на требования Роскомнадзора разблокировать материалы российских СМИ

25.02.2022, 0:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Интернет-компания Meta Platforms не отвечает на требования Роскомнадзора разблокировать подвергшиеся цензуре материалы телеканала «Звезда», информационного агентства РИА «Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру».

Ведомство информирует в Telegram, что «24 февраля на официальные аккаунты российских СМИ (телеканал «Звезда», информационное агентство РИА «Новости», интернет-площадки «Лента.ру» и «Газета.ру») администрацией социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) были наложены ограничения, коснувшиеся целого ряда публикаций».

«На требования Роскомнадзора немедленно разблокировать подвергшиеся цензуре российские СМИ интернет-компания не отвечает», – указывается в сообщении.

Подчеркивается, что «примененные администрацией социальной сети Facebook в отношении российских СМИ ограничения нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней для российских пользователей».

Отмечается, что на данный момент официального объяснения причины применения дискриминационных мер не поступило, на требования Роскомнадзора немедленно разблокировать подвергшиеся цензуре российские СМИ интернет-компания не отвечает.

Ранее Роскомнадзор призвал россиян переходить на отечественные соцсети.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07 / Стоимость биткоина превысила 40 тыс. долларов

19.07 / Опубликованы цены на новые смартфоны Realme GT Explorer Master Edition

11.11 / В Хабаровском крае намерены восстановить 127 гектаров леса за два года

14.11 / Стали известны подробности поножовщины возле хинкальной в Москве

13.02 / Дегтярев поставил на личный контроль сроки сдачи спорткомплекса в Комсомольске-на-Амуре

09.12 / В Минздраве Украины назвали регионы-антилидеры по вакцинации от коронавируса

12.08 / Шойгу анонсировал заключение контрактов на строительство шести корветов

04.04 / Женщина и меленький ребенок погибли в ДТП на Кубани

06.10 / Анджей Дуда – «Северный поток — 2» — это стратегическая ошибка, которую мы допустили

22.01 / В Минздраве рассказали, сколько украинских детей сейчас болеют COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика