Британия решила «разрушить» экономику России

Великобритания не успокоится, пока не разрушит экономику России, сообщила глава МИД страны Лиз Трасс.

Трасс заявила, что «мы не успокоимся, пока экономика РФ не будет разрушена, а суверенитет и территориальная целостность Украины не восстановлены», передает РИА «Новости».

Она добавила, что санкции будут иметь незамедлительные последствия для «богатой элиты России».

Ранее в Британии решили ограничить размер вкладов россиян в британских банках, запретили экспорт высокотехнологичной продукции в Россию, заморозили все активы ВТБ.

Ранее Минфин США ввел санкции против Сбербанка и ВТБ. В ВТБ заверили, что санкции никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов банка, в том числе – номинированных в долларах США и евро.

Президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России. Перед этим он заявил о согласовании с главами G7 «разрушительных» санкций против РФ в связи с событиями на Украине.