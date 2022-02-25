Британия решила «разрушить» экономику России
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Великобритания не успокоится, пока не разрушит экономику России, сообщила глава МИД страны Лиз Трасс.
Трасс заявила, что «мы не успокоимся, пока экономика РФ не будет разрушена, а суверенитет и территориальная целостность Украины не восстановлены», передает РИА «Новости».
Она добавила, что санкции будут иметь незамедлительные последствия для «богатой элиты России».
Ранее в Британии решили ограничить размер вкладов россиян в британских банках, запретили экспорт высокотехнологичной продукции в Россию, заморозили все активы ВТБ.
Ранее Минфин США ввел санкции против Сбербанка и ВТБ. В ВТБ заверили, что санкции никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов банка, в том числе – номинированных в долларах США и евро.
Президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России. Перед этим он заявил о согласовании с главами G7 «разрушительных» санкций против РФ в связи с событиями на Украине.
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