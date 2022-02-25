Британия начала переговоры об отключении РФ от SWIFT

Британия работает с союзниками над отключением РФ от SWIFT, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства.

«Великобритания работает с союзниками, чтобы исключить Россию из финансовой системы SWIFT», – приводит текст сообщения РИА «Новости»

В четверг британский премьер Борис Джонсон не исключил отключения РФ от SWIFT. При этом он указал, что SWIFT «чрезвычайно важен». Джонсон напомнил, что штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии, и указал, что эта тема поднималась среди участников НАТО.

В четверг президент Чехии Милош Земан раскритиковал действия РФ на Украине и призвал отключить РФ от системы SWIFT. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном «жесткие» санкции в отношении России, потребовав отключить Россию от системы SWIFT.

Напомним, в январе президент Соединенных Штатов Джо Байден пригрозил запретить РФ операции с долларом. В администрации США не исключили возможности отключения российских банков от системы SWIFT. В том же месяце стало известно, что британское правительство рассматривает возможность отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT.

Кроме того, в январе вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек назвал возможность отключения РФ от SWIFT «крайней экономической санкцией», отказавшись строить догадки относительно реальности такого развития событий. При этом будущий председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц сравнил ограничение доступа РФ к международной межбанковской системе SWIFT с «атомной бомбой» для рынков капитала, товаров и услуг.

В декабре 2021 года в ЦБ указали на отсутствие заявлений SWIFT о возможности отключения России. В том же месяце глава Минфина Антон Силуанов отметил, что отключение РФ от SWIFT никому не выгодно, иначе Европе пришлось бы отказаться от российских товаров.

В конце мая 2021 года в российском внешнеполитическом ведомстве допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в МИД заметили, что возможное отключение РФ от системы SWIFT не станет катастрофой.

Руководство SWIFT заверяло ЦБ в отсутствии рисков отключения РФ от платежной системы. В МИДе подчеркивали, что отключение РФ от SWIFT грозит материальными убытками и имиджевыми потерями для самой платежной системы.

Напомним, 28 апреля 2021 года Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в РФ базы для аналога SWIFT.

В Совфеде предупреждали, что при отключении РФ от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах. Предприниматель Олег Дерипаска призывал как можно быстрее ввести в оборот цифровой рубль для обеспечения экспортно-импортных расчетов.

В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывал ЕС «отключить Россию от SWIFT» в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер предлагал отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.

В МИДе уже обозначили план действий на случай отключения РФ от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что РФ принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем обернется отключение РФ от SWIFT.