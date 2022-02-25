Что дальше? – Личное мнение
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Весь день внимательно слежу за происходящим на Украине, все самые важные и оперативные новости публикую в Телеграм-канале — подписывайтесь, потому что там, судя по всему, только я одна не утратила ещё адекват и публикую проверенную информацию.
Очевидно, что подобный сценарий развития событий, особенно последние дни, был самым вероятным. Всё к этому шло.
Что будет дальше?
К сожалению, это тот случай, когда любые прогнозы писаны по воде вилами. Можно говорить лишь о вероятности тех или иных сценариев.
Ну, например, очень вероятно, что сегодня вечером объявят максимальные санкции против России. Какими они будут — об этом можно только гадать.
И каким будет будущее Украины, тоже сказать сейчас невозможно. Вариантов тут — очень много, но ясно одно — всё изменится.
Поэтому давайте лучше поговорим о вас и ваших чувствах. Что чувствуете? Что думаете? Что вас волнует сегодня, какие мысли по поводу происходящего?
Особая просьба — держите себя в руках, не оскорбляйте друг друга. За любой намёк на разжигание в комментариях сразу отправлю в бан — ситуация сейчас явно не та, чтобы добавлять в неё ещё больше.
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Источник: Лена Миро
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