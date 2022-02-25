 

Что дальше? – Личное мнение

25.02.2022, 0:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Весь день внимательно слежу за происходящим на Украине, все самые важные и оперативные новости публикую в Телеграм-канале — подписывайтесь, потому что там, судя по всему, только я одна не утратила ещё адекват и публикую проверенную информацию.

Очевидно, что подобный сценарий развития событий, особенно последние дни, был самым вероятным. Всё к этому шло.

Что будет дальше?

К сожалению, это тот случай, когда любые прогнозы писаны по воде вилами. Можно говорить лишь о вероятности тех или иных сценариев.

Ну, например, очень вероятно, что сегодня вечером объявят максимальные санкции против России. Какими они будут — об этом можно только гадать.

И каким будет будущее Украины, тоже сказать сейчас невозможно. Вариантов тут — очень много, но ясно одно — всё изменится.

Поэтому давайте лучше поговорим о вас и ваших чувствах. Что чувствуете? Что думаете? Что вас волнует сегодня, какие мысли по поводу происходящего?

Особая просьба — держите себя в руках, не оскорбляйте друг друга. За любой намёк на разжигание в комментариях сразу отправлю в бан — ситуация сейчас явно не та, чтобы добавлять в неё ещё больше.

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / Звезды тоже могут влиять на стиль: какая обувь лучше всего подходит каждой женщине по знаку зодиака

14.09 / Мнение: Как нам реорганизовать Вселенскую Патриархию

20.11 / Скандалы: «Скелеты в шкафу» от новых министров

31.08 / На Украине пожаловались на газовый заговор России

16.06 / Почему нужно пересмотреть рацион и как похудеть после пятидесяти лет: примерное меню на неделю

02.11 / В Великобритании начали производить алмазы из воздуха

09.07 / Алсу поделилась редким снимком с мужем и тремя детьми

10.11 / Мнение: Глобалисты нанесли контрудар по США

16.10 / Названы шесть легальных способов сэкономить на коммунальных услугах

29.05 / Мнение: Государственные преступники

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика