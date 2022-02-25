Что дальше? – Личное мнение

Весь день внимательно слежу за происходящим на Украине, все самые важные и оперативные новости публикую в Телеграм-канале — подписывайтесь, потому что там, судя по всему, только я одна не утратила ещё адекват и публикую проверенную информацию.

Очевидно, что подобный сценарий развития событий, особенно последние дни, был самым вероятным. Всё к этому шло.

Что будет дальше?

К сожалению, это тот случай, когда любые прогнозы писаны по воде вилами. Можно говорить лишь о вероятности тех или иных сценариев.

Ну, например, очень вероятно, что сегодня вечером объявят максимальные санкции против России. Какими они будут — об этом можно только гадать.

И каким будет будущее Украины, тоже сказать сейчас невозможно. Вариантов тут — очень много, но ясно одно — всё изменится.

Поэтому давайте лучше поговорим о вас и ваших чувствах. Что чувствуете? Что думаете? Что вас волнует сегодня, какие мысли по поводу происходящего?

Особая просьба — держите себя в руках, не оскорбляйте друг друга. За любой намёк на разжигание в комментариях сразу отправлю в бан — ситуация сейчас явно не та, чтобы добавлять в неё ещё больше.

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