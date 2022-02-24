Байден заявил о разрыве отношений с Россией

Резкое заявление политик сделал на брифинге. Он отметил, что отношения

Соединенных Штатов с нашей страной после объявления Россией спецоперации на Донбассе “полностью разорваны”.

Таким образом американский лидер ответил на просьбу охарактеризовать отношения

США и России. Джо Байден заявил, что сейчас можно сказать, что

отношения “полностью разорваны”.

Также президент Соединенных Штатов сообщил журналистам, что возможность отключения России от SWIFT из-за событий на

Украине всегда сохраняется. При этом он добавил, что сейчас “это не та позиция, которую Европа готова занять”.

Стало известно и о том, что США высылают из

Вашингтона советника-посланника российского посольства, передает РИА Новости. Америка рассматривает этот шаг

как прямой ответ на высылку из Москвы заместителя главы американской дипмиссии

Барта Гормана.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о спецоперации на Украине. Он назвал такие решительные шаги вынужденной мерой. По словам главы государства, другого выбора просто не было.