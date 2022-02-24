 

Володин поблагодарил Никарагуа за поддержку признания ДНР и ЛНР

24.02.2022, 23:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Спикер ГД отметил, что президент Никарагуа одним из первых поддержал решение России. Признание независимости ДНР и ЛНР сделано для обеспечения безопасности людей, подчеркнул он.

Также Володин заявил, что Россия благодарна Никарагуа за поддержку решения крымчан на референдуме 2014 года и за признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

В ходе визита спикер Госдумы также встретился с главой Национальной Ассамблеи Никарагуа Густаво Поррасом Кортесом. Председатель ГД призвал повышать уровень взаимодействия парламентов двух стран.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / Ученые заявили о большой опасности коронавируса для человеческих эмбрионов

25.07 / Эксперт назвал способы защиты телефона и компьютера от вредоносных рассылок

09.11 / Стало известно о планах Мелании Трамп подать на развод с мужем после выборов

18.11 / Мнение: Доступное правосудие, QR-кодизация России и исчезновение данных в ЕГРН

01.12 / Скандалы: «Подвальный» бизнес московских чиновников

20.04 / За ношение символики ФБК введут уголовную ответственность

27.02 / Ученые доказали эффективность секса в борьбе с бессонницей

25.08 / Перенесенный COVID-19 повышает риск тромбоза у хирургических пациентов на 90%

04.05 / Войти дважды в одну и ту же ЧК

21.08 / Союзный парламент признал выборы в Белоруссии открытыми и демократическими

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика