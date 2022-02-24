Володин поблагодарил Никарагуа за поддержку признания ДНР и ЛНР

Спикер ГД отметил, что президент Никарагуа одним из первых поддержал решение России. Признание независимости ДНР и ЛНР сделано для обеспечения безопасности людей, подчеркнул он.

Также Володин заявил, что Россия благодарна Никарагуа за поддержку решения крымчан на референдуме 2014 года и за признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

В ходе визита спикер Госдумы также встретился с главой Национальной Ассамблеи Никарагуа Густаво Поррасом Кортесом. Председатель ГД призвал повышать уровень взаимодействия парламентов двух стран.