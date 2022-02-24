Резников: Кремль готовит новую волну атак, в том числе – воздушный десант. Но наша армия готова встретить его

Министр отметил, что украинские военные более 16 часов отбивают атаки оккупантов.

“Вооруженные силы, гвардейцы, пограничники, спасатели, бойцы других силовых структур героически держат оборону. К сопротивлению постепенно приобщается весь народ. Тысячи граждан уже стали в ряды Сил территориальной обороны. Трудные бои продолжаются на Луганщине, Сумщине, к северу от столицы”, – заявил он.

Резников добавил, что на Юге Украины сохраняется непростая ситуация.

“Однако враг не ожидал такого сопротивления. Его остановили под Харьковом. Вынудили умолкнуть и отбросили на многих участках на востоке. Российские оккупанты уже сдаются в плен. Кремль готовит новую волну атак, в том числе – воздушный десант. Но наша армия готова встретить его. Мы активно применяем образцы современного оружия, полученного от партнеров. Его будет еще больше”, – заявил глава Минобороны.

Он отметил, что мир начинает вводить санкции против России за агрессию против Украины, а в самой РФ начались антивоенные выступления.

“Уже завтра россияне узнают цену путинского безумия. Мы на своей земле и не отступим. И обязательно победим! Слава Украине!” – добавил Резников.

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/263607329285060

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.

Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня “Град”.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

В Украине есть жертвы среди военнослужащих и гражданских. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также известно о захваченных в плен оккупантах.

О введении санкций против России заявили, в частности, США и Великобритания.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—