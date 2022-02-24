Мнение: Текущая ситуация

Нашел вот такой канал на Ютубе, буквально вчера – вроде бы все хорошо рассказывает. Но я пока так и не понял – он вообще чей? Русский или украинский?

Разве что я не верю минимум половине из того, что рассказывает этот Подоляка – уж слишком всё бравурно звучит. Не война, а легкая прогулка. Так не бывает и быть не может.

Из остальных – посмотрел Шария. Шарий ведет стрим, видимо, с раннего утра – сидит в прямом эфире, пытается комментировать события. Честно говоря, смотрю его уже лет 5 – и, по-моему, такого Шария я никогда не видел. Ведь он всегда – такой хитроватый пройдоха-парень, с бешено-веселым глазом, быстрый на реакцию, видно, что циничный, видно, что всегда так или иначе малость “подмазанный” российской стороной, с презрением относящийся ко всем политикам и журналистам, но прежде всего – ко всем украинским, причем также понятно, что к украинским у него всегда были какие-то личные счеты – он на них обижен и зол – за то, что они его отвергли, не пустили в свой круг…

В общем, он всегда был ЖУЧИЛА, но жучила блестящий, “слуга всех господ”, ИГРОК по своей сути.

И вот что видим сейчас? Шария я едва узнал. Он как будто постарел лет на 10 за 1 день. Он там чего-то пытается комментировать, но он не просто растерян – он раздавлен. И именно тогда, когда, казалось бы, он должен торжествовать! Ведь как бы ЕГО взяла!

Но нет. Все-таки – не “его”. У него, как ни странно, НОРМАЛЬНАЯ реакция – потому что он, видимо, вдруг осознал, что это ЕГО землю сейчас утюжат ЧУЖИЕ танки. Даже при том, что он сам – не на Украине, что он скрывается в Европе, что на Украине его ненавидят очень многие, что текущая украинская власть прямо требует его выдать и посадить; при том, что он все это время демонстративно ведет свой канал только на русском, и что он явно тяготел сам к России.

Ровно то, о чем я писал пару дней назад в посте про “Дилемму Ретта Батлера”. По сути, Шарий – это ведь точно такой же “батлер”, тот же типаж абсолютно. И ситуация – сущностно такая же, и такая же, по сути, ГРАЖДАНСКАЯ война, и тоже – Север пошел войной на Юг…

И мы видим, как буквально на наших глазах Шарий вдруг осознаёт, что он ЮЖАНИН. Все-таки.

Он там сидит в студии, глядит своими вдруг усталыми, собачьими глазами, без привычного лихого прищура, и спрашивает беспомощно – Шарий! Беспомощно! – “Я не понимаю – ЗАЧЕМ? Для чего это было нужно?”

Не удивлюсь, если завтра он перейдет на украинский. Строго. И правильно сделает, между нами говоря.

Чёрт!! Ненавижу быть на стороне победителей. Пойду учить мову…