 

Словакия выступила за смягчение антироссийских санкций при урегулировании ситуации на Украине

24.02.2022, 22:45, Новости дня
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Словакия выступит за постепенную отмену антироссийских санкций, которые намерены утвердить лидеры Евросоюза, если Москва будет вести диалог об урегулировании ситуации вокруг Украины, сообщил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер по прибытии на экстренный саммит ЕС.

Хегер заявил, что Словакия не хочет, чтобы «этот конфликт означал возврат «железного занавеса» (в Европе), страна выступает «за максимально жесткие санкции (против России) на начальном этапе, а в случае диалога (с Россией по урегулированию ситуации на Украине) – за постепенную отмену этих санкций», передает ТАСС.

Политик высказался также за усиление присутствия НАТО в странах восточной части блока: «Возникшая ситуация продемонстрировала, что мы должны значительно укрепить обороноспособность НАТО на восточном крыле (блока). Также мы должны срочно обеспечить достаточную гуманитарную помощь нашему соседу и другу Украине».

При этом ранее СМИ сообщили, что правительство Словакии приступило к подготовке размещения в республике подразделения.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о спецоперации по демилитаризации Украины. Это началось после обострения конфликта в Донбассе.

После этого президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России. В частности, Минфин США ввел санкции против Сбербанка и ВТБ. При этом в ВТБ заявили, что новые санкции не отразятся на счетах и вкладах клиентов.

Также США ввели санкции против Совкомбанка, Новикомбанка и «Открытия».



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