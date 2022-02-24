Рогозин назвал ограничения против российской космической отрасли «санкциями Альцгеймера»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, комментируя заявления президента Соединенных Штатов Джо Байдена о санкциях в отношении российской космической отрасли, посоветовал проверять тех, кто генерирует санкции, на болезнь Альцгеймера.

«Господа, вы, когда санкции планируете, проверяйте тех, кто их генерирует, на предмет болезни Альцгеймера. На всякий случай. Во избежание того, что ваши санкции упадут вам на голову. Причем не только в переносном смысле. Поэтому пока еще по-партнерски предлагаю вам не вести себя как безответственный геймер и дезавуировать заявление о «санкциях Альцгеймера», – передает ТАСС его сообщение.

Рогозин напомнил, что доступ к радиационностойкой микроэлектронике космического назначения был перекрыт для РФ еще в 2014 году.

«Вы хотите перекрыть нам доступ к радиационностойкой микроэлектронике космического назначения? Так вы это уже сделали вполне официально в 2014 году. Как вы заметили, мы тем не менее продолжаем делать свои космические аппараты», – добавил он.

При этом глава Роскосмоса заявил, что РФ продолжит делать космические аппараты, развернув производство необходимых компонентов и приборов у себя.

«Как вы заметили, мы, тем не менее, продолжаем делать свои космические аппараты. И будем их делать, развернув производство необходимых компонентов и приборов у себя», – сказал он.

Рогозин также заметил, что РФ продолжит предлагать инозаказчикам запуски на «на самых надежных в мире российских ракетах».

Ранее стало известно, что американские власти вводят против РФ новые «жесткие санкции», а также ограничения на экспорт. При этом президент Соединенных Штатов Джо Байден посетовал, что Европа не хочет сейчас отключать Россию от системы банковских платежей SWIFT.

Напомним, Байден заявил о согласовании с главами G7 «разрушительных» санкций против РФ в связи с событиями на Украине. Накануне Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение РФ признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства и на последующее решение направить туда войска.