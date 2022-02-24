 

А что если россиян не пустят в Европу? – Личное мнение

24.02.2022, 22:40, Разное
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Обсудим тему варианта введения визовых ограничений в ЕС для россиян.


Фото: istockphoto.com

О такой перспективе, со ссылкой на свой источник, сообщает РИА Новости.

Сейчас очень сложно что-то прогнозировать. Однако я буду удивлена, если россиянам перестанут выдавать визы в Европу.

Но вдруг? Вдруг, пусть и на короткий срок, въезд в ЕС закроют?

https://t.me/lenamiro/10950

Если такое случится, как это коснётся лично вас? И коснётся ли вообще?

Что вы почувствуете?

Огорчитесь? Переживёте? Вам — всё равно, или запрет сильно ударит по вашим планам? Если ударит, то как именно?

Говорите, как есть.

Как вообще настроение в моменте?

У меня — безрадостное, но не паникую.

Источник: Лена Миро



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