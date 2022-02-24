А что если россиян не пустят в Европу? – Личное мнение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Обсудим тему варианта введения визовых ограничений в ЕС для россиян.
Фото: istockphoto.com
О такой перспективе, со ссылкой на свой источник, сообщает РИА Новости.
Сейчас очень сложно что-то прогнозировать. Однако я буду удивлена, если россиянам перестанут выдавать визы в Европу.
Но вдруг? Вдруг, пусть и на короткий срок, въезд в ЕС закроют?
https://t.me/lenamiro/10950
Если такое случится, как это коснётся лично вас? И коснётся ли вообще?
Что вы почувствуете?
Огорчитесь? Переживёте? Вам — всё равно, или запрет сильно ударит по вашим планам? Если ударит, то как именно?
Говорите, как есть.
Как вообще настроение в моменте?
У меня — безрадостное, но не паникую.
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет