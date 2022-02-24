Мнение: Хорошие ребята



Василий Березуцкий

Вот:

“Среди тех, кто выступил против военных действий России на Украине, телеведущие Иван Ургант, Анастасия Ивлеева, Ксения Собчак, певцы Юрий Шевчук, Сергей Лазарев, Валерий Меладзе, Иван Дорн, Манижа, Теона Контридзе, футболист Федор Смолов, шахматист Ян Непомнящий, актеры Данила Козловский, Ирина Старшенбаум, Марина Зудина, Катерина Шпица, Дарья Повереннова, Алика Смехова, писатели Александр Цыпкин, Борис Акунин, комики Александр Долгопопов, Денис Чужой и другие”.

Я тоже напишу: НЕТ ВОЙНЕ!!

От себя отмечу, что Ян Непомнящий, шахматист из Брянска, недавний претендент на шахматную корону, вернул себе мое уважение. Ну и черт с ним, что безвольно проиграл матч, досрочно и всухую – в конце концов, не в этом счастье. В главном он, оказывается, молодец.

Ну и Ваня, Ваня Ургант. Не подвел.

UPD. И еще – Василий Березуцкий, действующий (!) тренер ФК ЦСКА, тоже выложил у себя картинку “Нет войне!” Ого, Вася! Не ожидал! Вообще, вдвойне символично (и рискованно для Василия) – он ведь один из самых знаменитых в России “армейцев”, всю жизнь за ЦСКА и сборную России… Но вот так.