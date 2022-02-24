Аксенов: В пятницу в Крым поступит вода по Северо-Крымскому каналу

В интервью журналисту Владимиру Соловьеву глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, когда крымчанам поступит вода по разблокированному Северо-Крымский каналу.

«Сегодня готовили насосную станцию, завтра нужно будет отрегулировать напор воды – и к крымчанам, наконец, пойдет вода», – сказал глава Крыма Сергей Аксенов в эфире «Соловьев Live».

Напомним, рейдовые отряды и воздушный десант позволили обеспечить выход российских войск к городу Херсону. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал, по которому ранее осуществлялась подача воды в Крым.

Но сразу запустить воду нельзя, так как необходимо решить ряд технических вопросов: настроить готовность насосных станций и гидросооружений.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что подача воды в Крым по Северо-Крымскому каналу начнется тогда, когда позволит техническая готовность.